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«Когда люди долго живут вместе»: коллаж из лиц Пригожина и Валерии рассмешил сеть

, 19:14 | Анастасия Игонина Фото 208

Певицу и продюсера позабавило, какие портреты получаются после совмещения их снимков.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Валерия показала поклонникам юмористические фото со своим супругом — продюсером Иосифом Пригожиным. Кадры появились на странице артистки в Instagram.

В социальной сети звезда выложила два коллажа, составленных из разных частей лица самой Валерии и Иосифа. На первом снимке портрет составлен из макушки, рта певицы, глаз и плеч ее мужа. Второе же изображение — в инверсивном порядке.

«Вот что происходит с людьми, когда они долго живут вместе», — пояснила артистка.

Instagram @valeriya

Поклонников Валерии так насмешила публикация, что они и не смогли найти слов, чтобы выразить свой восторг — комментарии буквально завалены смеющимися смайликами. Зато подписчики оказались более многословными: они продолжили шутить над результатом совмещения фотографий вместе с Валерией.

«Гуманоиды», — резюмировала «вторая половина» снимков — Иосиф Пригожин.

«Никому больше не показывайте!» — посоветовал Максим Галкин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия вознамерилась пообедать головой Пригожина.

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