  1. Пятый канал
  4. «Ягодка-ежевика!»: Наташа Королева примерила на себя образ Мальвины

«Ягодка-ежевика!»: Наташа Королева примерила на себя образ Мальвины

, 19:44 | Юлия Федорова Фото 348

Нестандартный макияж певицы в синих тонах пришелся по душе ее аудитории.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @koroleva__star

Звезда 90-х Наташа Королева приятно удивила фолловеров новым образом. Певица вплела в волосы модные среди блогеров косы голубого цвета и сделала нестандартный макияж в сине-зеленых тонах. Помада с блеском и ярко-бирюзовая подводка пришлись к лицу Наташи, а темно-синее бархатное платье лишь подчеркнуло цвет ее голубых глаз.

О нюансах создания фотообраза Королева поделилась в Instagram.

«Очень талантливая команда девчонок <…> в своем хит-параде песен юности на первое место поставила „Хрустальное сердце Мальвины“ — вот так и родился этот фотообраз!» — рассказала Наташа подписчикам. Кроме того, Королева похвалилась тем, что как артисту ей очень приятно понимать, что на ее песнях выросло целое поколение, но для каждого из слушателей есть своя личная ассоциация с той или иной композицией.

Instagram @koroleva__star

Наташа Королева давно удивляет фанатов нестандартными образами. На шоу «Бар в большом городе» она вместе с гостями-блогерами обсудила свои выходы на сцену в экстравагантных нарядах до появления Леди Гаги и других звезд, поражающих интернет своими костюмами.

Фанатам очень понравился образ Наташи, а в комментариях юзеры начали вспоминать самые запоминающиеся клипы певицы — в топ вошли «Чуть-чуть не считается», «Синие лебеди» и безусловный хит «Маленькая страна».

«Красотка-ежевичка!»

«Очень креативный образ»;

«Наташа очаровательна в любом образе»;

«Просто космос», — восхитились в комментариях под публикацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева стала объектом восхищения фанатов, опубликовав снимок с пером павлина.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.95
0.12 68.69
0.17
Лучшие любовники по знаку зодиака: как они завоевывают женщин и что любят

Последние новости

19:56
Политологи подытожили результаты работы Путина за 20 лет
19:44
«Ягодка-ежевика!»: Наташа Королева примерила на себя образ Мальвины
19:35
Ратаковски продемонстрировала аппетитные формы в сексуальном нижнем белье
19:26
Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров
19:19
СК Армении возбудил уголовное дело после стрельбы в бизнес-центре Еревана
19:14
«Когда люди долго живут вместе»: коллаж из лиц Пригожина и Валерии рассмешил сеть

Сейчас читают

Лучшие любовники по знаку зодиака: как они завоевывают женщин и что любят
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]