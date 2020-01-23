Почему Зеленский в Израиле пренебрег участием в мероприятии в память о холокосте

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Израиль на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря в Освенциме, однако демонстративно отказался от участия в мероприятии под названием «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом!».

Лидер Незалежной объяснил это тем, что якобы решил уступить места своим соотечественникам, прилетевшим с ним из Киева, которые в годы войны пережили холокост.

Такой поступок Зеленского вызвал недоумение у организаторов мероприятия, которые позже заявили, что все, кто пережил эту страшную трагедию, и так были приглашены, а места нашлось бы всем.

Политтехнолог Владислав Рогимов, который входил в предвыборный штаб Зеленского расценил его демарш как большую ошибку с точки зрения международного протокола. Эксперт назвал несколько причин, по которым его бывший шеф поступил таким образом.

Во-первых, это могла быть недоработка и несогласованность в его команде — ему попросту могли не объяснить нормы поведения на подобных мероприятиях, да еще и такого высокого уровня.

«Это связано с тем, что после выборов практически больше нет той команды, которая ранее работала с Зеленским, и которая триумфально привела его к победе. Президенту в службе протокола просто не сказали, что и как правильнее было бы сделать в подобной ситуации. И работа спичрайтеров тоже организована из рук вон плохо. По сути, Зеленского, как я вижу, держат в информационном вакууме, и это большая проблема для Владимира Александровича», — приводит его слова ФАН.

Во-вторых, отказ от участия в этом мероприятии мог стать своеобразным ответом лидера Незалежной на ситуацию, когда супруга премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара в аэропорту Борисполь бросила на землю кусок традиционного каравая.

В-третьих, Зеленский не был включен в число тех, кто выступает на форуме. При этом, еврейское население Украины не менее белорусского или польского пострадало в результате холокоста. Однако только Украине не дали возможности выступить.

Стоит отметить, что израильские СМИ буквально разразились гневом, называя Зеленского лгуном, который лишь обиделся и предал память миллионов погибших. Пользователи соцсетей также не стесняются в выражениях.

«Что сейчас скажут сторонники комика из числа евреев?» — негодует один из них.

«Он нашел способ выразить свое „фи“ организаторам форума памяти жертв холокоста за то, что ему не дали выступить», — уверен другой.

«Интересно. Неужели Зеленский и вправду думает, что к нему в Израиле относятся лучше, чем к пережившим холокост? После этого я его еще больше не зауважал», — возмутился третий.

«Легенда о „красивом жесте“ Зеленского в Израиле прожила около трех часов. А потом пришло недоумение от Израиля и поступок президента Украины стал выглядеть по меньшей мере глупо. Ведь его мотивация оказалась враньем», — констатировал еще один.

Ранее сообщалось, что Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль.