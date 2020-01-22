  1. Пятый канал
  4. Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

, 16:50 | Карина Бернтгольц Срочная новость 159

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, контакты российского лидера с коллегами, если и будут, то короткими, «на ногах».

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль. Как пояснил помощник российского лидера Юрий Ушаков, на запрос украинской стороны никто не отвечал отказом. Однако график Путина будет настолько насыщенным, что если его встречи с коллегами состоятся, то будут очень короткими, «на ногах».

«Состоятся ли продолжительные беседы — это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского. Но, как я уже сказал, время крайне ограничено, все сжато, мы просто надеемся на отдельный короткий контакт, так называемый контакт «на ногах«», — рассказал Ушаков журналистам.

Владимир Путин посетит Израиль 23 января. В поездке его будет сопровождать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как сообщается на официальном сайте Кремля, глава РФ примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста, а также выступит на проводимом по этому случаю международном форуме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подчеркнул особую связь православных церквей России и Израиля.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
61.83
-0.03 68.52
-0.10
ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует

Последние новости

17:51
Сын Валерии поблагодарил врачей Тосно за удачную операцию на губе
17:44
Пациента с подозрением на коронавирус везут в Боткинскую больницу Петербурга
17:32
Пассажира рейса «Шанхай — Петербург» госпитализировали из «Пулково» в инфекционную больницу
17:26
МИД РФ назвал заявления Польши истеричным отрицанием непреложных фактов
17:14
Новое правительство России приступило к работе
17:10
Хостелы с угрозой для жизни постояльцев выявлены по всей России — видео

Сейчас читают

ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]