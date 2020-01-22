Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль. Как пояснил помощник российского лидера Юрий Ушаков, на запрос украинской стороны никто не отвечал отказом. Однако график Путина будет настолько насыщенным, что если его встречи с коллегами состоятся, то будут очень короткими, «на ногах».

«Состоятся ли продолжительные беседы — это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского. Но, как я уже сказал, время крайне ограничено, все сжато, мы просто надеемся на отдельный короткий контакт, так называемый контакт «на ногах«», — рассказал Ушаков журналистам.

Владимир Путин посетит Израиль 23 января. В поездке его будет сопровождать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как сообщается на официальном сайте Кремля, глава РФ примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста, а также выступит на проводимом по этому случаю международном форуме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подчеркнул особую связь православных церквей России и Израиля.