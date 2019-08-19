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  4. Жена Нетаньяху в Киеве бросила на землю кусок традиционного каравая

Жена Нетаньяху в Киеве бросила на землю кусок традиционного каравая

, 10:29 Видео 4 486

Визит премьер-министра Израиля на Украину начался со скандала.

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Фото, видео : Twitter @kann_news, strana.ua

Тема:
Украинский кризис 123

Визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху на Украину начался со скандала. Как отмечает издание The Times of Israel, сопровождающая политика супруга устроила выволочку командиру самолета из-за того, что он должным образом не поприветствовал ее при посадке на борт.

Сара Нетаньяху в порыве гнева соскочила со своего места и ринулась было в кабину пилотов, однако ее туда не допустили, что вызвало еще большую негативную реакцию у женщины. Первый пилот был вынужден перед посадкой в Киеве сделать дополнительное объявление по громкой связи.

«Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита», — прозвучало в сообщении.

По прилете в Киев супругов Нетаньяху у трапа самолета встречали девушки в национальных костюмах с караваем и солью. Премьер-министр Израиля, знакомый с традицией, отломил кусок, мокнул его в соль и надкусил, после чего передал хлеб жене. Сара Нетаньяху не стала пробовать ритуальное угощение и бросила его на землю, пишет издание.

Стоит отметить, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху находится с официальным визитом на Украине впервые за последние 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нетаньяху назвал цель визита на Украину.

Тема:
Украинский кризис 123
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