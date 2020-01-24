«Агент Гитлера»: ЦРУ обнародовало архивные документы о Степане Бандере

Центральное разведывательное управление США обнародовало несколько сотен архивных документов, касающихся Степана Бандеры, которые были рассекречены в 2004–2006 годах. Как сообщает телеканал «Звезда», изучивший четырехстраничный доклад ЦРУ от 1951 года, в котором речь идет о деятельности украинского националиста в 1941 году, Бандера в нем отнесен к числу «нацистских военных преступников».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул-2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — приводит телеканал цитату из документа.

Далее следует рассказ об уничтожении 10 тысяч евреев в Закарпатье в ходе всего одной спецоперации. Венгерские жандармы передали их вооруженным отрядам Бандеры, которые увезли задержанных людей в «неизвестном направлении».

«Всего за пять недель существования „государства“ Бандеры были уничтожены пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — говорится в докладе ЦРУ.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Степан Бандера возглавлял Украинскую повстанческую армию* (УПА*), созданную как боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН*), которые сотрудничали с гитлеровской Германией. В СССР он был заочно приговорен к сметной казни. Украинские националисты считают его героем.

* — организация запрещена в РФ.