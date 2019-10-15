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  4. Как в шпионских романах. 60 лет назад казнили Степана Бандеру

Как в шпионских романах. 60 лет назад казнили Степана Бандеру

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Идеолог украинского национализма погиб 15 октября 1959 года от отравления цианистым калием.

Фото: Wikimedia / Alexey Marenko

Тема:
Украинский кризис 202

Подробности жизни Степана Бандеры до сих пор остаются предметом нескончаемых споров. Украинские националисты считают политического деятеля героем. В остальном мире его помнят как руководителя экстремистских ОУН* и УПА*, пособника нацистов и военного преступника.

Куда меньше вопросов вызывают обстоятельства его гибели. Смерть настигла Бандеру 15 октября 1959 года в ФРГ, вспоминают «Известия». Там бывший лидер украинских повстанцев предусмотрительно обосновался после поражения Гитлера. В обстановке нараставшей Холодной войны Запад решил использовать врага Советского Союза в своих целях.

Под крылом британских спецслужб в 1946 году он создал «Провод закордонных частей ОУН*» с отделениями в нескольких странах Европы и США. Кровавый след потянулся в Советский Союз. На ликвидации националиста настояла верхушка партийного руководства во главе с Никитой Хрущевым.

В 1949-м СССР заочно приговорил Бандеру к смерти. Примерно через год советская контрразведка завербовала 19-летнего Богдана Сташинского, связанного с оуновским подпольем на Украине. В 1957 году в Мюнхене он ликвидировал одного из лидеров ОУН* за рубежом Льва Ребета.

Через два года молодой человек вновь прибыл в Мюнхен. На этот раз его целью был сам Степан Бандера. Как и при ликвидации Ребета, для этого у него имелся портативный пистолет, заряженный ампулами с цианистым калием. После выстрела из такого оружия воздух наполнялся ядовитыми испарениями. Жертва умирала в течение пяти-десяти минут без признаков насильственной смерти.

Подобраться к Бандере исполнителю приговора удалось лишь со второго раза — идеолог национализма находился под постоянной охраной. Октябрьским днем после прогулки по магазинам он, наконец, отпустил провожатых и вошел в подъезд своего дома один. Там его поджидал Сташинский с прикрытым газетой пистолетом. Стрелок прицелился в лицо, и Бандера вдохнул смертельную дозу цианистого калия. Так закончилась жизнь одной из темнейших фигур XX века.

Ранее 5-tv.ru писал, что поляки поставили украинца на колени и заставили съесть бандеровский флаг.

* — запрещены в России.

Тема:
Украинский кризис 202
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