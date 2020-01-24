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  4. Предложение Путина провести встречу по вопросам безопасности поддержали в ООН

Предложение Путина провести встречу по вопросам безопасности поддержали в ООН

, 6:56 Эфирная новость 30

Инициатива провести в этом году саммит лидеров пяти ведущих мировых стран была озвучена президентом РФ во время визита в Израиль.

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Выступление Владимира Путина в Израиле, на Всемирном форуме памяти жертв холокоста, не осталось без внимания западных политиков.

Предложение российского президента провести в этом году саммит лидеров пяти ведущих мировых стран поддержали в ООН. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. Согласие о необходимости проведения такого саммита выразил и президент франции Эммануэль Макрон. Детали предстоящей встречи ждет от Кремля и Лондон. Об этом заявил представитель правительства Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил постоянным членам Совбеза ООН встречу по вопросам безопасности.

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