Предложение Путина провести встречу по вопросам безопасности поддержали в ООН

Выступление Владимира Путина в Израиле, на Всемирном форуме памяти жертв холокоста, не осталось без внимания западных политиков.

Предложение российского президента провести в этом году саммит лидеров пяти ведущих мировых стран поддержали в ООН. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак. Согласие о необходимости проведения такого саммита выразил и президент франции Эммануэль Макрон. Детали предстоящей встречи ждет от Кремля и Лондон. Об этом заявил представитель правительства Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил постоянным членам Совбеза ООН встречу по вопросам безопасности.