Путин предложил постоянным членам Совбеза ООН встречу по вопросам безопасности

Совместную встречу по безопасности предложил Владимир Путин лидерам пяти государств — постоянным членам Совбеза ООН. Об этом глава России заявил в Иерусалиме на форуме, посвященном памяти жертв холокоста, на который приехали представители 45 стран.

В Израиле Владимир Путин также принял участие в других мероприятиях, которые приурочены к 75-летию освобождения узников Освенцима. Вместе с израильским лидером Биньямином Нетаньяху президент открыл монумент в память о героизме жителей и защитников блокадного Ленинграда. На церемонии Владимир Путин вспомнил о своем старшем брате, погибшем в осажденном городе. За насыщенным и эмоциональным визитом российского лидера в Израиль следила Надежда Алешкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин в Израиле обменялся рукопожатиями с Макроном и принцем Чарльзом.