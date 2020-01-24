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Ученые нашли способ предотвращения смертельной стадии рака

, 13:27 | Василий Заика Видео 60

Специалисты обнаружили в организме человека молекулу, отключение которой может предотвратить формирование метастазов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry, CHROMORANGE / Bilderbox, Custom Medical Stock Photo

Бельгийские ученые из Института экспериментальных и клинических исследований нашли способ предотвращения смертельной стадии рака, сообщает Medical Xpress. Специалисты обнаружили в организме человека молекулу, отключение которой может способствовать предотвращению формирования метастазов.

Ученые в ходе исследований выявили фактор TGF-beta2, который отвечает за накопление липидов и за агрессивную природу раковых клеток. Выяснилось, что оба этих процесса усиливают друг друга. Раковые клетки, накапливая жирные кислоты, становятся способными выживать в условиях, неприемлемых для них.

Исследователи полагают, что при подавлении TGF-beta2 произойдет снижение инвазивности опухоли и, как следствие, это позволит избежать возникновения и распространения метастазов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти распространенных причинах возникновения рака.

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