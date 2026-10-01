Лежебоки умрут первыми: сон более девяти часов связали с преждевременной смертью

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Исследование на эту тему продолжалось 30 лет.

Можно ли дого спать: как влияет на риск смерти и здоровье

Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

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JSR: сон более девяти часов связали с преждевременной смертью

Регулярный сон продолжительностью более девяти часов оказался связан с ранней смертью. Это выяснили ученые в 30-летнем исследовании на Тайване, охватившем более 3000 человек. Результаты опубликованы в Journal of Sleep Research.

В группе людей, которые спали от девяти часов, риск преждевременной смерти был на 17% выше, чем среди участников, спавших по семь-восемь часов. Исследователи также рассматривали возможную роль воспаления, нарушений циркадных ритмов и гормональной регуляции.

Сходные результаты представила команда Университета Земмельвайса в Будапеште. В 2025 году она объединила данные 79 международных исследований с участием более 2,1 миллиона человек. Метаанализ показал связь повышенного риска смертности как с коротким, так и с продолжительным сном.

Среди тех, кто регулярно спал менее семи часов, риск смерти от всех причин был выше на 14% по сравнению с группой, отдыхавшей по семь-восемь часов. При продолжительности сна от девяти часов показатель увеличивался на 34%.

Обе работы оставляют открытым вопрос о том, что стоит за выявленной закономерностью. Пока не установлено, влияет ли продолжительный сон на здоровье или преимущественно отражает уже происходящие в организме изменения.

Ни одна из исследовательских групп не призывает намеренно сокращать ночной отдых. Авторы допускают, что отслеживание привычной продолжительности сна со временем может стать частью регулярных медицинских осмотров.

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