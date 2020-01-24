  1. Пятый канал
  4. Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента

, 9:36 | Нюра Незванова Срочная новость 19

Российский лидер подписал указ о назначениях.

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

Владимир Путин подписал указ, согласно которому Максим Орешкин и Владимир Мединский назначены помощниками президента РФ. Дмитрий Козак получил должность заместителя руководителя администрации президента РФ.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.95
0.12 68.69
0.17
Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов

Последние новости

9:36
Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента
9:34
Россельхознадзор начал тотальную проверку продуктов, ввозимых из-за рубежа
9:21
Массовые аварии в Петербурге произошли из-за снегопада — видео
9:11
«Ну и ноги, Света!» — Лобода пленила фанатов в балахоне на голое тело
9:01
Студентам-второкурсникам разрешат менять специальность
8:52
«Тебе даже вагончик идет»: Самбурская снялась на перроне в стильном образе

Сейчас читают

Британская Кардашьян заворожила фанатов фото в бикини в лучах заката
Гороскоп на 24 января: близость Новолуния толкает к расстановке приоритетов
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]