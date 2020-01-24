Владимир Путин подписал указ, согласно которому Максим Орешкин и Владимир Мединский назначены помощниками президента РФ. Дмитрий Козак получил должность заместителя руководителя администрации президента РФ.
Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента
Сегодня, 9:36 | Нюра Незванова Общество Срочная новость 19
Российский лидер подписал указ о назначениях.
Фото: www.globallookpress.com / Xinhua
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