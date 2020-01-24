Заподозренные в связях с Дедом Хасаном банкиры задержаны в Москве

Банкиры, заподозренные в связях с бизнесменом — приемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан — Прим.ред.), задержаны в Москве оперативниками УВД по Северо-Западному округу, сообщает телеканал «РЕН ТВ». Александру Плющенко и Александру Кутюкову инкриминируется особо крупное мошенничество на сумму 200 миллионов рублей.

В материале телеканала отмечается, что Александр Плющенко известен как председатель правления «Банка проектного финансирования» и председатель совета директоров «Айви-банка». В настоящий момент оба кредитных учреждения — банкроты.

Примечательно, что «Айви-банк», по информации следователей, фактически имел роль расчетного банка предпринимателя Оки Хатоева, который в определенных кругах считается преемником Аслана Усояна.

«Оба задержанных участвовали в схемах хищений средств вкладчиков, банкротствах предприятий, выводе их активов. Не брезговали банальным запугиванием недовольных методами из 90-х, присылая им надгробия в виде предупреждения», — цитирует «РЕН ТВ» собственный источник, знакомый с ходом расследования.

Помимо прочего, правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовного дела по статье «Создание преступного сообщества».

Лицензия «Айви-банка» была отозвана Центробанком в 2017 года. Также газета «Ведомости» сообщила об обысках в финансовой организации.

Летом 2019 года изданию «Коммерсантъ» стало известно о планах Александра Плющенко продать долю в Московском речном пароходстве. Газета отмечала, что ситуация была напрямую связана со сделками, осуществляемыми через «Айви-банк».

Позднее стало известно о начале уголовного преследования в отношении фигурантов.

Аслан Усоян (Дед Хасан — Прим.ред.) до 2013 года являлся лидером одного из самых могущественных криминальных кланов в России. Члены группировки были в конфликте с участниками банды другого криминального авторитета — Тариэла Ониани (Таро — Прим.ред.).

В июле 2009 года было совершено покушение на ключевого соратника Аслана Усояна — Вячеслава Иванькова (Япончик — Прим.ред.), в результате которого в октябре он скончался.

Дед Хасан в январе 2013 году во дворе одного из ресторанов в центре Москвы получил смертельное ранение в голову и впоследствии скончался.

Ока Хатоев (Око –Прим.ред.) фигурировал в сводках о задержаниях криминальных авторитетов в феврале 2013 года во время поминок по Аслану Усояну. В тот момент имя Хатоева звучало рядом с именем авторитетного «бизнесмена» Темури Мирзоева, он же Тимур Свердловский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десять человек задержаны в Волгограде по подозрению в крупном мошенничестве.