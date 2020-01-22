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Десять человек задержаны в Волгограде по подозрению в крупном мошенничестве

, 9:23 | Василий Заика Видео 130

Предполагаемые злоумышленники обманули 50 человек на 30 миллионов рублей.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; МВД РФ

Десять человек задержаны в Волгограде по подозрению в крупном мошенничестве. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, предполагаемые злоумышленники обманули 50 человек на 30 миллионов рублей.

«По имеющейся информации, трое жителей Саратовской, Пензенской и Волгоградской областей зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью „Региональный центр юридической помощи“ и арендовали офис в Дзержинском районе Волгограда, где был создан колл-центр», — сказала Ирина Волк.

По версии следствия, сообщники подозреваемых размещали в сети объявления и предлагали гражданам юридические услуги разного рода. С клиентами заключались договоры, условия которых лжеюристы не соблюдали. Когда обманутые граждане требовали вернуть деньги, предполагаемые злоумышленники уговаривали их подписать акты на якобы оказанные услуги и рекомендовали обращаться в суд.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Установлены 50 потерпевших, большинство из которых — пенсионеры и многодетные семьи. Предварительная сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет порядка 30 миллионов рублей», — отметила официальный представитель МВД.

Ирина Волк добавила, что в ходе проведенных обысков у фигурантов уголовного дела были изъяты носители информации, документы и черновики, визитки с вымышленными анкетными данными, а также банковские карточки, имеющие доказательственное значение.

Правоохранительными органами были задержаны десять человек. Трое подозреваемых арестованы, двоим назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, пятеро находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, откуда мошенники могут получить данные банковских карт россиян.

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