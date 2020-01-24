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ФСБ задержала жителя Крыма, который оборудовал схроны с боеприпасами и взрывчаткой

, 10:47 | Нюра Незванова Видео 82

Мужчина, по данным ведомства, делал это по указанию спецслужб Украины.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; ФСБ Росии; 5-tv.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который по указанию спецслужб Украины, оборудовал схроны с беприпасами — среди них, в том числе, была взрывчатка. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

В тайниках, которые житель полуострова устроил в Симферополе, сотрудники ведомства обнаружили девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов.

Мужчину задержали, в отношении его следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Сотрудники ФСБ продолжают следственные действия.

Задержанный арестован по решению суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ вычислила сервис, с которого тысячами рассылались сообщения о «минировании».

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