Видео: последствия аварии на первом энергоблоке ГРЭС в Новочеркасске

Последствия аварии на первом энергоблоке ГРЭС в Новочеркасске попали на видео. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как из-под крыши производственного здания вырывается огромный столб темно-серого дыма.

Пользователи сети отмечают, что в технологическом помещении 23 января произошел разрыв трубы. В результате чего горячий пар, находящийся в ней под невероятной силы давлением, пошел наружу. Столб пара и угольной пыли повредил в цехе арматуру и пробил крышу здания.

По неподтвержденным данным, никого из рабочих ГРЭС в момент ЧП не было рядом. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места прорыва трубы с кипятком в Невском районе Петербурга.