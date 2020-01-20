Видео с места прорыва трубы с кипятком в Невском районе Петербурга сняла на видео очевидица. На кадрах видно, что на месте коммунальной аварии работают экстренные службы. Как сообщила женщина, воду откачивали из подвала насососом.

Прорыв трубы с кипятком произошел на улице Крыленко в жилом доме. По словам очевидцев, изначально они подумали, что где-то произошло возгорание, перепутав пар с клубами дыма.

Никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трагедия в хостеле Перми произошла в ночь на 20 января. Там прорвало отопительную трубу, которая эксплуатировалась почти 60 лет. Кипяток хлынул на спящих постояльцев. В результате погибли пять человек и шестеро пострадали. Уже есть полный список жертв трагедии.