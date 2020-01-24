«Были связаны с криминалом»: Экс-следователь о задержании банкиров Деда Хасана

Бывший старший следователь по особо важным делам Павел Зайцев в интервью 5-tv.ru рассказал, что в 90-е годы банкиры зачастую имели преступные связи или сами были выходцами из криминальной среды.

«В лихие 90-е, как правило, банкиры были связаны с криминалом или сами представляли собой выходцев из криминала», — отметил Павел Зайцев.

По его словам, в те годы существовало множество различных методов запугивания, к которым прибегали бандиты. Члены преступных группировок могли вывезти человека в лес или заставить вырыть себе могилу.

«Методы были, кроме присылания фото надгробия с именем — это самый простой вариант, методы были разные. Увозили в лес, могли предложить вырыть самим себе могилу, могли использовать утюг — включить его, положить на тело жертвы и ждать, пока жертва сообщит те или иные сведения», — сказал бывший следователь.

Павел Зайцев выразил надежду, что в настоящее время подобные методы «воздействия» перестали применяться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заподозренные в связях с Дедом Хасаном банкиры задержаны в Москве. Александру Плющенко и Александру Кутюкову инкриминируется особо крупное мошенничество на сумму 200 миллионов рублей.