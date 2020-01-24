Росздравнадзор провел «контрольную закупку» по прерыванию беременности

Сотрудники Росздравнадзора по Москве и Подмосковью провели контрольную закупку услуги по медикаментозному прерыванию беременности в одной из крупных сетей многопрофильных медицинских клиник. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Росздравнадзор начал проверку на основании поступивших в ведомство сведений. Сообщалось, что в одной из клиник, аборты женщинам проводят в день обращения. Это противоречит требованиям закона.

«По итогам контрольной закупки Территориальным органом установлен факт оказания сотрудниками клиники услуги по искусственному прерыванию беременности в день обращения, что подтверждается <…> началом оказания такой услуги (до момента, предполагавшего инвазивную манипуляцию)», — говорится на сайте Росздравнадзора.

Там же отмечается, что в отношении клиники, где выявили нарушение, будет составлен протокол об административном правонарушении за нарушение сроков аборта (часть вторая статьи 6.32 КоАП РФ). Должностным лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, а юридическим — до 150 тысяч.

В Росздравнадзоре уточнили, что искусственное прерывание беременности проводится не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинское учреждение при сроке беременности от четырех до семи или от семи до 12 недель. Если срок беременности от восьми до десяти недель, то операция возможна только через семь дней после обращения. Закон устанавливает такие сроки, чтобы у женщины было время пересмотреть решение о прерывании беременности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве разоблачили фальшивых врачей, делавших нелегальные аборты.