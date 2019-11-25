Фальшивые врачи, делавшие нелегальные аборты, разоблачены в Москве

Фальшивых акушеров-гинекологов, делавших нелегальные аборты в подпольной клинике, разоблачили правоохранители в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, следователи установили, что генеральный директор медицинской клиники, имевший выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития лицензию, вступил в преступный сговор с владелицей нежилого помещения на 3-й Тверской-Ямской улице, и организовал там медицинское учреждение, оказывавшее услуги по искусственному прерыванию беременности.

Сам мужчина во избежание разоблачения обеспечивал пропускной режим клиентов в «клинику» и следил за порядком, в то время как его предполагаемая сообщница, не обладающая медицинским образованием и соответствующими знаниями, представлялась акушером-гинекологом и принимала пациенток.

Установлен как минимум один случай, когда женщину, обратившуюся в 2018 году за ультразвуковым исследованием на 5-6 неделе беременности лжегинеколог убедила, что плод развивается с патологией и настояла на искусственном прерывании беременности с помощью лекарственного препарата. За свои услуги подозреваемая взяла с пациентки восемь тысяч рублей и дала беременной препарат, после приема которого у нее случился выкидыш.

Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о столичном экономисте, представлявшемся врачом и делавшем аборты пациенткам на поздних сроках беременности, в том числе и несовершеннолетним.