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Бывший президент Украины Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

, 12:34 | Нюра Незванова 18

Экс-лидер Незалежной должен был явиться к следователям еще 21 января.

Фото: www.globallookpress.com / poroshenko.petro/ vk.com

Бывший лидер Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований, пишет РИА Новости.

Изначально экс-президент Незалежной должен был явиться к следователям еще 21 января, однако тогда он не пришел. Предположительно, речь идет о расследовании дела о государственной измене.

Порошенко неоднократно присылались повестки с вызовом на допрос, однако он их игнорировал, заявили правоохранители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «чертова дюжина» уголовных дел против Порошенко может вырасти из-за Саакашвили.

Беглый грузинский политик «вспомнил» нелицеприятный инцидент из своей биографии, относящийся к февралю 2018 года, когда власти Киева в бытность президентства Порошенко лишили его украинского гражданства и выдворили из страны, а именно в Польшу. Саакашвили решил назвать произошедшее похищением и незаконном перемещении себя через границу, и подал соответствующее заявление в Главную военную прокуратуру Украины.

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