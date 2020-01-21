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«Русалочка Алиска»: дочь Салтыковой наслаждается водными процедурами в Дубае

, 20:00 | Анастасия Игонина Видео 70

Алиса Салтыкова живет в Лондоне и строит музыкальную карьеру. Сейчас артистка отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Фото, видео: Instagram @alyssasalt__

Алиса Салтыкова поделилась с поклонниками соблазнительными кадрами из отдыха в Дубае. На своей странице в Instagram 31-летняя певица опубликовала фото и видео из бассейна.

На фотографии Алиса запечатлена купающейся в белом бикини с черными узорами. В ролике артистка в том же купальнике плывет под водой навстречу к камере.

«Гармония — это когда сливаешься в одно с природой», — подписала публикацию Салтыкова.

Instagram @alyssasalt__

Поклонники 31-летней певицы отметили, что водные процедуры Алисы навеяли им воспоминания о прелестном сказочном персонаже.

«Русалочка Алиска!»

«Самая красивая русалка!»

«Супер!» — восхищены фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Салтыкова удивила поклонников необычным салатом из сала.

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