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Голос древней мумии воссоздали британские ученые — видео

, 15:27 Эфирная новость 31

Исследователи сконструировали точную 3D модель речевых органов египетского жреца, который жил три тысячи лет назад.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com; 5-tv.ru

Древняя мумия заговорила. Британским ученым удалось воссоздать реальный голос египетского жреца, который жил три тысячи лет назад. Об этом рассказывает издание The Guardian.

Сделав томограмму мумии, исследователи сконструировали точную 3D модель горла и остальных речевых органов умершего человека. И услышали голос из прошлого.

Пока удалось добиться лишь нескольких звуков. Но ученые уверены, что скоро они сумеют «разговорить» модель и услышать целые фразы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые нашли способ предотвращения смертельной стадии рака.

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