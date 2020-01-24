Видео: крыша предприятия под Кемерово обрушилась, не выдержав снега

Кровля одного из цехов Кузбасского вагонно-ремонтного предприятия не выдержала тяжести снега и обрушилась. Как стало известно 5-tv.ru, в этот момент в здании находились 42 человека.

Инцидент произошел в городе Прокопьевск под Кемерово. Цех был довольно крупным, его площадь — 132 на 24 метра. Под тяжестью снега крыша здания завалилась набок.

Всем людям, находившимся в цеху, удалось эвакуироваться. Пострадал только один человек — женщина старше 45 лет. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и медики. На кадрах с места событий видно, что туда стянули несколько пожарных автомобилей.

Немногим ранее 5-tv.ru сообщал об аварии на первом энергоблоке ГРЭС в Новочеркасске. Видео с последствиями появилось в социальных сетях.