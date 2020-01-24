«Мы не отказываемся»: Александр Лукашенко о поставках российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен отказываться от российской нефти. Несмотря на это, лидер страны отметил, что в настоящий момент прорабатываются вопросы возможных поставок сырья из альтернативных источников, сообщает «Экономика сегодня».

«Мы не отказываемся от этой (российской — Прим.ред.) нефти. Но таким образом (через поиск альтернативных маршрутов — Прим.ред.) произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть», — цитирует белорусского лидера Sputnik Беларусь.

Отмечается, что Белоруссия может получать нефть путем портов или по одной из ниток нефтепровода «Дружба» в режиме реверса. Не исключено, что поставки черного золота могут осуществляться и через Украину.

«Мы начали тестировать эти маршруты, хотим посмотреть, что получится на самом деле, какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять», — заключил Александр Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко озвучил необходимый Белоруссии объем нефти из России.