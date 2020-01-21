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Лукашенко озвучил необходимый Белоруссии объем нефти из России

, 17:31 | Сергей Зеленский Видео 13

Президент республики посетовал на усложнение экономических условий из-за введения РФ налогового маневра.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; Известия / Александр Казаков, Павел Бедняков, Зурад Джавахадзе

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о намерениях поставлять из России не более 40% от необходимых объемов нефти. Глава республики провел совещание по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, пишет Утро.ру.

Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время альтернативы поставкам российской нефти нет, но «диверсифицироваться надо».

«Надо идти к тому, что 30–40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. 30% мы должны с Балтики завозить и 30% через Украину — проверенный уже путь», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко посетовал на усложнение экономических условий, в том числе по причине введения Россией налогового маневра в нефтяной отрасли, в результате чего «неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы нефтеперерабатывающих заводов» республики.

Белорусский лидер поставил перед участниками совещания вопросы относительно прогнозов развития мирового рынка нефти и резервов по повышению эффективности экспорта нефтепродуктов. Он упомянул также Россию в контексте потенциальных поставок черного золота из Казахстана.

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», —добавил он.

Москва и Минск приостановили переговоры о тарифах на транзит черного золота по нефтепроводу «Дружба» из-за затянувшихся переговоров о точном объеме через территорию Белоруссии, напоминает ФАН.

Накануне вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что власти страны рассматривают варианты альтернативных источников получения нефти. С этой целью были разосланы коммерческие предложения по поставкам нефти в Польшу, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан и на Украину.

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