Несостоявшийся тесть Линдси Лохан пострадал от действий банкиров Деда Хасана

Коммерсант Дмитрий Тарабасов пострадал от действий банкиров Деда Хасана Александра Плющенко и Александра Кутукова, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Бизнесмен, чуть не ставший тестем американской актрисы Линдси Лохан, заявил на топ-менеджеров финансовых организаций в полицию из-за оказываемого на него давления. В результате банкиры были задержаны правоохранителями.

Александр Плющенко известен как председатель правления «Банка проектного финансирования» и председатель совета директоров «Айви-банка». В настоящий момент оба кредитных учреждения — банкроты.

Примечательно, что «Айви-банк», по информации следователей, фактически имел роль расчетного банка предпринимателя Оки Хатоева, который в определенных кругах считается преемником Аслана Усояна (Деда Хасана — Прим.ред.).

«Оба задержанных участвовали в схемах хищений средств вкладчиков, банкротствах предприятий, выводе их активов. Не брезговали банальным запугиванием недовольных методами из 90-х, присылая им надгробия в виде предупреждения», — цитирует «РЕН ТВ» собственный источник, знакомый с ходом расследования.

Несколько лет назад сын коммерсанта-заявителя Дмитрий Тарабасова Егор крутил бурный роман со скандально известной знаменитостью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главное управление МВД РФ по городу Москве подтвердило задержание банкиров, которых связывают с Дедом Хасаном.

«В полицию поступило обращение гражданина о том, что известное ему лицо под предлогом получения займа похитило денежные средства в размере 91 миллиона рублей. Следственной частью следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей „Мошенничество“», — заявил представитель ведомства Владимир Васенин.

По данным РЕН ТВ, речь идет о займе в 91 814 361 рублей, который якобы получил один из задержанных — Александр Кутуков. Деньги были перечислены двумя траншами с разницей в неделю в апреле 2017 года. Затем, по предварительным данным расследования, эти средства были выведены через «Айви-банк», председателем совета директоров которого до момента банкротства в 2017 году являлся второй задержанный — Александр Плющенко.