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МВД подтвердило задержание банкиров, которых связывают с Дедом Хасаном

, 12:00 | Василий Заика Видео 64

В отношении подозреваемых Александра Плющенко и Александра Кутюкова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Главное управление МВД РФ по городу Москве подтвердило информацию о задержании банкиров Александра Плющенко и Александра Кутюкова, которых связывают с криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дед Хасан — Прим.ред.).

Как сообщил представитель ведомства Владимир Васенин, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«В полицию поступило обращение гражданина о том, что известное ему лицо под предлогом получения займа похитило денежные средства в размере 91 миллиона рублей. Следственной частью следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей «Мошенничество», — заявил Владимир Васенин.

Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший следователь прокомментировал задержание банкиров Деда Хасана.

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