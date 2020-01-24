МВД подтвердило задержание банкиров, которых связывают с Дедом Хасаном

Главное управление МВД РФ по городу Москве подтвердило информацию о задержании банкиров Александра Плющенко и Александра Кутюкова, которых связывают с криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дед Хасан — Прим.ред.).

Как сообщил представитель ведомства Владимир Васенин, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«В полицию поступило обращение гражданина о том, что известное ему лицо под предлогом получения займа похитило денежные средства в размере 91 миллиона рублей. Следственной частью следственного управления УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей «Мошенничество», — заявил Владимир Васенин.

Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший следователь прокомментировал задержание банкиров Деда Хасана.