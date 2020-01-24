Путин восхитил палестницев, подняв упавшую фуражку солдата почетного караула

Президент России Владимир Путин продолжает ближневосточное турне и после Израиля прибыл в Палестину для переговоров с ее лидером Махмудом Аббасом. Однако проходя мимо почетного караула российский лидер заметил на красной ковровой дорожке фуражку, упавшую с головы одного из солдат почетного караула.

Путин поднял головной убор палестинского военнослужащего и вернул его на место. При этом президент РФ показал рукой одобрительный жест, а Аббас в этот момент широко улыбался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о переговорах Путина и Аббаса, в ходе которых в том числе палестинский лидер получил приглашение в мае приехать в Москву на торжества в честь 75-летия Победы над нацизмом.