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  4. Путин восхитил палестницев, подняв упавшую фуражку солдата почетного караула

Путин восхитил палестницев, подняв упавшую фуражку солдата почетного караула

, 17:11 | Сергей Зеленский Видео 32

Российский лидер продолжает рабочую поездку по Ближнему Востоку.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

Президент России Владимир Путин продолжает ближневосточное турне и после Израиля прибыл в Палестину для переговоров с ее лидером Махмудом Аббасом. Однако проходя мимо почетного караула российский лидер заметил на красной ковровой дорожке фуражку, упавшую с головы одного из солдат почетного караула.

Путин поднял головной убор палестинского военнослужащего и вернул его на место. При этом президент РФ показал рукой одобрительный жест, а Аббас в этот момент широко улыбался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о переговорах Путина и Аббаса, в ходе которых в том числе палестинский лидер получил приглашение в мае приехать в Москву на торжества в честь 75-летия Победы над нацизмом.

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