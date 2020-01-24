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В МЧС прокомментировали «шутку» главы Чувашии, заставившего прыгать пожарного

, 16:53 | Игорь Рязов Видео 47

Михаил Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от нового пожарного автомобиля.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Вконтакте @a.butenko79

В МЧС России «негативно восприняли факт неэтичного поведения» главы Чувашии Михаила Игнатьева во время вручения сотрудникам службы ключей от пожарных автомобилей. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава МЧС Евгений Зиничев сказал, что Игнатьеву как руководителю высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. Сотрудников МЧС министр призвал помнить, что они представляют ведомство, уважаемое и в России, и в мире, поэтому вести себя нужно соответствующе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля. Это произошло 23 января во время смотра техники аварийно-спасательных служб. Там же Игнатьев вручил сотрудникам МЧС ключи от четырех новых пожарных машин.

Видео с мероприятия попало в сеть и вызвало шквал критики со стороны жителей Чувашии. Пользователи соцсетей считают, что нельзя так унижать человека, который ежедневно спасает чужие жизни. В администрации главы Чувашии инцидент назвали шуткой. Там отметили, что все улыбались.

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В МЧС прокомментировали «шутку» главы Чувашии, заставившего прыгать пожарного

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