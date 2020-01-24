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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» из-за скандала с МЧС

, 18:31 | Игорь Рязов 26

Партия также поставит вопрос о соответствии Михаила Игнатьева занимаемой должности.

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

«Единая Россия» поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания», — приводятся в сообщении слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Он отметил, что наряду с вопросом об исключении Игнатьева из рядов партии будет рассмотрен вопрос его соответствия занимаемой должности.

«Особенно на фоне Послания президента России, который заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям», — добавил Турчак.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля. Это произошло 23 января во время смотра техники аварийно-спасательных служб. Там же Игнатьев вручил сотрудникам МЧС ключи от четырех новых пожарных машин.

Видео с мероприятия попало в сеть и вызвало шквал критики со стороны жителей Чувашии. В администрации Михаила Игнатьева инцидент назвали шуткой, добавив, что все в тот момент улыбались. В МЧС заявили, что «негативно восприняли факт неэтичного поведения» главы Чувашии.

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