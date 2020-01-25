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Украинские военные получили новые БТР с дырками в броне

, 2:44 | Марина Неруцких 41

Боевые машины произведены на Лозовском кузнечно-механическом заводе.

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Фото, видео: Wikimedia / Artemis Dread; 24tv.ua

Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне. Об этом сообщает NewsOne.

По данным украинского телеканала, военные пожаловались, что при осмотре нескольких машин были обнаружены отверстия на укрепляющей наплавке и в сварных соединениях.

Боевая техника была произведена на Лозовском кузнечно-механическом заводе в Харьковской области.

По факту обнаружения бракованных машин проводится проверка, инициированная Минобороны Украины и «Укроборонпромом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина пугает мир «бригадой будущего» на советских танках.

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