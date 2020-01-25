Ксения Собчак объяснила, почему она отчаянная девушка

Ксения Собчак иронично прокомментировала опубликованный на днях в соцсетях певицей Глюкозой снимок, на котором они вместе позируют в бикини на мальдивском пляже. В своем сторис в Instagram телеведущая выложила еще одну совместную фотографию, сделанную там же.

«Что такое отчаянная девушка? Это не та, что в отчаянье стремиться изобразить секс-бомбу, а та, что не боится выходить на один пляж с Глюкозой», — гласит подпись на снимке.

Instagram @xenia_sobchak

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Собчак опубликовала видео, на котором она и Наталья Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза примеряют платья известного дизайнера. При этом телеведущая заявляет, что как только видит рядом красивую женщину, ей сразу хочется «бородавку пририсовать».