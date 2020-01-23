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«Хочется пририсовать бородавку»: Собчак раскрыла отношение к красивым женщинам

, 8:36 | Валентин Черников Видео 471

Светская львица подшутила над Глюкозой во время примерки эффектного платья на Мальдивах.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Отношение к красивым девушкам шутливо раскрыла Ксения Собчак. В сторис на странице телеведущей в Instagram появилось видео, на котором она беседует с Натальей Ионовой, известной как певица Глюкоза, во время примерки платьев дизайнера Яны Росковаловой. Знаменитости вместе отдыхают на Мальдивах, развлекаются и участвуют в совместных фотосессиях.

Снимая приятельницу на камеру, Собчак проводит с ней шутливое мини-интервью. Светская львица спрашивает у артистки, зачем и для кого она так красиво оделась. В этот момент на Наталье белое платье в пол с голубой бахромой на рукавах и полах.

«Куда ты такая красивая собралась, скажи, пожалуйста? Поклонников твоих здесь нет», — обратилась Ксения.

«На себя посмотри, — Глюкоза перехватила камеру и показала аналогичное платье на самой Собчак, только с бахромой кораллового цвета. — Как кто-то становится красивым, ты сразу уничтожаешь!»

«Конечно! Сразу (хочется — Прим.ред.) пририсовать бородавку!» — согласилась звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что пляжные фото сына Собчак умилили подписчиков.

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