Звезду «Мажора» Павла Прилучного разыскивают судебные приставы

Звезду сериала «Мажор» Павла Прилучного разыскивают судебные приставы Новосибирска, где он проживал в годы учебы в местном театральном училище. Согласно базе данных исполнительных производств, 32-летний актер имеет задолженность перед налоговой инспекцией.

Fssprus.ru

Судя по тому, что приставы занимаются исполнительным производством по делу Павла Прилучного, налоговики не смогли добиться от него добровольной оплаты имеющихся задолженностей и обратились в суд.

О сумме неоплаченного «мажором» налога и пени, а также его категории на сайте Федеральной службы судебных приставов информации нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Прилучного собралась «под венец». Агата Муцениеце побывала вместе с Дарьей Мороз в Лондоне.