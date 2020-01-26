Зачем Путин собирает пять великих держав мира?

И хочу еще раз остановиться на словах Владимира Путина: «Нужно сделать выводы из прошлого, чтобы иметь будущее». Это не просто красивые слова, сегодня это — жизненная необходимость. Мы встревожены и возмущены попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны. Потому что, в отличие от остальных, понимаем, к каким катастрофическим последствиям это может привести. И мы не должны этого допустить. Президент России предложил пяти странам собраться на особый саммит, чтобы защитить и отстоять мир. Фактически Путин выступил с новой глобальной инициативой.

«Мы обсуждали с некоторыми коллегами и, насколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию, [возможность — Прим.ред.] провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены не откладывая направить соответствующие послания лидерам «пятерки», — заявил президент РФ.

Итак, саммит «Большой пятерки». Существующие форматы коммуникаций, а тут на ум приходит исчерпавшая себя «Большая семерка», вырождаются. И больше напоминают встречи товарищей для красивой фотосессии. Давайте честно, G7 недееспособна. Даже несмотря на то, что рулит ею главный мировой жандарм из Вашингтона. А произошло это потому, что те, кем он пытается рулить, уже перестали его бояться. Они увидели за последние годы другую силу — настоящую, справедливую Россию. Предложение Путина это, по сути, новое слово в архитектуре международных отношений. Причем у нас в этом строительстве опыт богатый.

Возьмите, к примеру, БРИКС или ШОС. Крупнейшие международные организации, объединяющие огромные территории и миллиарды людей. Способность договариваться по самым сложным вопросам современности. И вот теперь еще одна инициатива нашей страны. Причем особенно символично проведение саммита «Большой пятерки» в этом году, когда мы отмечаем 75 лет окончания Второй мировой войны и юбилей основания ООН.

«Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора, создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы. И, конечно, продемонстрировал бы нашу общую верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались наши предки — наши деды, наши отцы», — отметил Владимир Путин.

Причем «Большая пятерка» идеально укладывается в структуру мировой многополярности, о которой все время напоминает Москва. И кажется это стали понимать. Не случайно президент Франции Эммануэль Макрон уже поддержал эту идею. Оценила и приветствует инициативу Путина Великобритания. В ближайшие дни официальные послания с конкретными идеями будут направлены главам государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предложение Путина провести встречу по вопросам безопасности поддержали в ООН.