Путин обсудил с общественниками меры социальной поддержки населения

Одной из ключевых задач правительства в ближайшее время станет реализация президентского Послания. Путин дал ясно понять приоритет государственной социальной политики — это ощутимое повышения уровня жизни граждан.

В среду президент приехал в город Усмань Липецкой области. Этот городок — пример того, как можно улучшить жизнь вокруг, грамотно расходуя федеральные и региональные деньги. В рамках нацпроекта здесь за пять месяцев построили поликлинику. Молодым врачам дают подъемный миллион по программе «Земский доктор». И еще один добавляют местные власти. А рядом с больницей скоро появится школа.

Позже Путин пообщался с общественниками, где еще раз рассказал о мерах поддержки россиян. Это и повышение МРОТа, и помощь малообеспеченным семьям и, конечно, материнский капитал, который теперь будут давать даже за первенца.

Задали президенту и вопрос о предстоящих поправках Конституции. Люди уже активно включились в процесс обсуждения и выносят свои предложения. Так, учитель обществознания Дмитрий Демихов рассказал, что его ученики живо интересуются, как изменится конфигурация власти. Сейчас они как раз изучают формы правления, и вопрос главе государства простой — может России нужно стать классической парламентской республикой, по примеру многих европейских соседей?

«Возможно ли это применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что — нет. И скажу почему. Для того чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура, во-первых, росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют, столетиями. Но нам лучше не экспериментировать. Есть еще одно соображение. Парламентская форма правления, которая применяется широко в Европе, она дает сбои сегодня. В некоторых странах, несмотря на наличие такой политической инфраструктуры в виде устойчивых политических партий, они не могут сформировать правительство по полгода. Не получается. Представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа! Поверьте, мне, это невозможно. Это колоссальный ущерб государству», — ответил Владимир Путин.

Сохранить государство и суверенитет, как не раз говорил президент, одна из ключевых задач власти. Я отмечу, что Путину уже не раз предлагали ну, говоря прямым текстом, придумать такой ход, чтобы он имел право оставаться во главе страны и дальше. Например, президентом без ограничений сроков.

Уже в Сочи, куда российский лидер отправился сразу после визита в Усмань, студенты центра «Сириус» сделали ему новое предложение.

«Вообще в международном опыте, были созданы какие-то специальные органы, как например, в Сингапуре», — предлагает студентка МГИМО Анна Фомина.

«Там был назначен, как он назывался?» — поддерживает беседу президент.

«Ли Куан Ю, министр-наставник», — добавляет студентка.

«Он был наставником да, наставником президента или премьер-министра. Что-то подобное создавать в России. Вы хотите, чтобы я был наставником? Да? То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Думаю, что для такой страны, как Россия — это не применимо. В разных странах, разные ситуации, разная история этих стран, разная культура. У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ничто другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», — уверен президент РФ.

Путин неоднократно подчеркивал, что конфигурацию власти можно и нужно корректировать, и Конституцию тоже. Это требование времени. Иначе страна будет просто не в состоянии отвечать на стоящие перед ней вызовы.

Реальность меняется и на это надо реагировать оперативно, в том числе балансировкой структуры ветвей власти. Но есть ключевые парадигмы, которые нам ни в коем случае нельзя трогать. Так, президент всегда напоминает — кардинально менять конструкцию нельзя. Главные принципы, по его мнению, власть должна быть сменяемой. И президентская форма правления — единственная приемлемая для нашей страны.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Кремле рассказали о голосовании по поправкам к Конституции.