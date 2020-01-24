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В Кремле рассказали о голосовании по поправкам к Конституции

, 14:56 | Василий Заика Видео 46

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, порядок и сроки проведения голосования в настоящий момент разрабатываются.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 46

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами рассказал о голосовании по поправкам к Конституции, сообщает RT.

По словам представителя Кремля, волеизъявление граждан «за» или «против» предложенного Владимиром Путиным пакета изменений будет носить определяющее значение.

«Мы исходим прежде всего из того, что это голосование не является простой формальностью. Если люди посчитают нецелесообразным (внесение поправок в основной закон — Прим.ред.), то так и произойдет. Это не формальность, это именно голосование „за“ или „против“», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что порядок и сроки проведения голосования в настоящий момент находятся в стадии разработки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что индексацию пенсий работающим пенсионерам зафиксируют в Конституции. Соответствующую поправку предложил внести президент РФ в ходе Послания Федеральному Собранию.

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