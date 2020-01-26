США пригрозили Ирану «быстрым и смертельным» ударом

США готовы к нанесению стремительного и смертельного удара по Ирану в случае начала военного конфликта. Как пояснил генерал-лейтенант американских Военно-воздушных сил в отставке Дэвид Дептула в интервью breakingdefense, для такой атаки будут применяться истребители пятого поколения F-22 и F-35, а также стратегические бомбардировщики B-21.

Он пояснил, что при таком развитии событий Пентагон будет действовать по уже опробованной на Ближнем Востоке схеме, как, например, в Афганистане, где был дислоцирован многочисленный военный контингент.

Рассуждая о возможном сценарии боевых действий против Тегерана, Дептула счел первостепенным наносить удары сначала по ключевым иранским объектам, которые также можно вывести из строя с помощью кибератак.

По мнению отставного генерала, у Ирана не хватает военной мощи противостоять США, однако исламская республика обладает достаточным количеством баллистических ракет, самолетов и беспилотников, а также системами ПВО.

Противостоять этому смогут истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также бомбардировщики В-21, считает Дептула.

«При правильном применении эффекты смертоносной силы, основанной на современной аэрокосмической мощи, дополненной наступательными кибероперациями, могут привести к краху экономики Ирана, поражению его военных сил, ослаблению его ядерных программ и подавлению его регионального влияния», — добавил Дептула.

Отношения между США и Ираном обострились в конце декабря, когда американские спецслужбы уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. После этого МИД Ирана сравнил США с террористической группировкой.