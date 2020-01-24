Алиса Фрейндлих получила почетного «Золотого орла» за вклад в кинематограф

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, известная по фильмам «Служебный роман» и «Д’Артаньян и три мушкетера», получила почетную награду «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф. Приз звезде театра и кино вручил режиссер Никита Михалков.

«Мой вклад в кинематограф значительно меньше, чем вклад кинематографа в мою судьбу», — отметила знаменитость, поблагодарив киноакадемию и лично Михалкова за совместную работу в съемках фильма «Жестокий романс».

Восемнадцатая церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел» состоялась в павильоне киноконцерна «Мосфильм» в Москве. Мероприятие открыла министр культуры РФ Ольга Любимова. Она зачитала послание президента Владимира Путина к деятелям искусства, после чего поблагодарила представителей киноотрасли за их работу.

Награду «Лучшая актриса на телевидении» получила Анна Михалкова за сериал «Шторм» Бориса Хлебникова. За лучшую мужскую роль на телевидении отмечен Павел Деревянко, сыгравший в фильме «Домашний арест».

Лучшим мини-сериалом (до десяти серий) назван телефильм «Годунов», а лучшим телесериалом (более десяти серий) — «Ненастье». В номинации «Лучший неигровой фильм» отметили ленту «Без срока давности. Открывая шкаф позора», а звание «Лучший анимационный фильм» заслужила кинокартина «Он не может быть без космоса». Лучшим зарубежным фильмом в прокате назван «Король лев», а лучшей короткометражкой — «Интервью» с Алексеем Серебряковым в главной роли.

Лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии стал Александр Петров за роль в фильме «Текст», а звание лучшей актрисы заслужила Виктория Мирошниченко за роль в фильме «Дылда».

Ежегодная премия «Золотой орел» вручается с 2002 года. Ее победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объявление номинатов на главную кинопремию мира «Оскар» обернулось гендерным и расовым скандалом.