Мария Миронова показала, как гуляет с трехмесячным сыном

Кажется, для Марии Мироновой год преподнес все, о чем она долго мечтала — актриса влюбилась в таинственного бизнесмена, а вскоре объявила о том, что родила мужчине сына Федора. Актриса счастливая мама двоих детей.

Похоже, что Новый год Миронова решила встретить в семейном кругу дома. Она опубликовала видео, на котором гуляет среди елок в Подмосковье. Актриса оставила сценические костюмы яркий макияж и высокие каблуки и оделась в теплый пуховик и удобные кроссовки.

Instagram @mariya_mironova_actress

«Едем в 2020, дорогие! Спасибо уходящему за чудеса и дары! Спасибо всем, кто с нами, нашим близким, светлая память ушедшим, мира нам всем и радости огромной от момента!» — написала актриса.

В том же посте Мария показала праздничную елку — женщина рассказала, как вся семья наряжала живое хвойное дерево прямо на улице гирляндами.

Нежные кадры тронули поклонников до глубины души и поблагодарили Марию Миронову за искренние поздравления. Они пожелали актрисе счастья и гармонии в Новом году.

«Пусть ваш дом будет наполнен Любовью! Радостью!!! Искренностью! Взаимностью»;

«Уважаемая Мария Андреевна! Счастливого Нового года!»;

«Спасибо, Машенька, за добрые слова и пожелания! Мира, счастья и любви вашей семье и близким!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Миронова поразила фанатов «зимним» образом.