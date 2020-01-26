Иосиф Пригожин поделился юмористическим видео из отпуска. На своей странице в Instagram продюсер опубликовал запись с участием Валерии, на котором артистка с головой завернута в холщовое полотно.

В кадре певица сидит на пляжном топчане с голубыми покрывалами, полностью спрятавшись под белой тканью: снаружи видны только ноги звезды.

«Гюльчатай, открой личико!» — упрашивает ее Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif

Выглянув из-под импровизированного «шатра», Валерия объясняет, что отбирает лучшие снимки — яркое солнце засвечивает экран телефона, поэтому она соорудила себе приспособление, создающее тень. Поклонникам звездных супругов видео понравилось — в комментариях фолловеры Пригожина отметили, что Иосиф и Валерия обладают прекрасным чувством юмора. Также подписчики сделали комплимент красоте певицы.

«Красивая очень, даже красивее, чем Гюльчатай.»

«Какие же вы классные! Позитивчики!»

«Какая красивая Гюльчатай!» — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия рассказала, как прокатилась на верблюде.