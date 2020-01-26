  1. Пятый канал
  4. «Гюльчатай, открой личико!» — Валерию застали в странном виде

«Гюльчатай, открой личико!» — Валерию застали в странном виде

, 8:32 | Анастасия Игонина 32

Артистка принимала солнечные ванны, с головой спрятавшись под ткань.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин поделился юмористическим видео из отпуска. На своей странице в Instagram продюсер опубликовал запись с участием Валерии, на котором артистка с головой завернута в холщовое полотно.

В кадре певица сидит на пляжном топчане с голубыми покрывалами, полностью спрятавшись под белой тканью: снаружи видны только ноги звезды.

«Гюльчатай, открой личико!» — упрашивает ее Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif

Выглянув из-под импровизированного «шатра», Валерия объясняет, что отбирает лучшие снимки — яркое солнце засвечивает экран телефона, поэтому она соорудила себе приспособление, создающее тень. Поклонникам звездных супругов видео понравилось — в комментариях фолловеры Пригожина отметили, что Иосиф и Валерия обладают прекрасным чувством юмора. Также подписчики сделали комплимент красоте певицы.

«Красивая очень, даже красивее, чем Гюльчатай.»

«Какие же вы классные! Позитивчики!»

«Какая красивая Гюльчатай!» — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерия рассказала, как прокатилась на верблюде.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на 26 января: Молодая Луна в Водолее сулит Ракам духовное развитие

Последние новости

8:50
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
8:36
Десять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Пермском крае
8:32
«Гюльчатай, открой личико!» — Валерию застали в странном виде
8:17
Зачем Путин собирает пять великих держав мира?
8:04
Запуск ракеты «Союз» был отменен из-за сбоя в ее электрооборудовании
7:57
«Я сегодня белоснежная!»: Лиза Галкина рассказала о праздничном платье

Сейчас читают

Гороскоп на 26 января: Молодая Луна в Водолее сулит Ракам духовное развитие
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным
«Одним словом—пьяные»: Рыжеволосая Пегова в мини-платье показала фото с актерами

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]