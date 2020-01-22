  1. Пятый канал
  4. «Скачу, как лошадка по лугам»: Самойлова похвасталась легкой беременностью

«Скачу, как лошадка по лугам»: Самойлова похвасталась легкой беременностью

, 7:20 | Мия Субботина Фото 61

Жена Джигана рассказала подписчикам, как она чувствует себя на последнем месяце беременности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана 31-летняя Оксана Самойлова рассказала подписчикам, как она чувствует себя на последнем месяце беременности. По словам модели, ее не мучают привычные для этого времени симптомы, чем удивляет не только себя, но и мужа.

В кадре мама троих детей позирует в черном бикини, на фоне моря. По фигуре модели и бизнесвумен и не скажешь, что в скором времени она родит. Снимок жена музыканта опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Моя самая легкая беременность. Даже на последнем месяце я скачу, как лошадка по лугам. Мне не тяжело, у меня не болит спина, практически не мучает изжога, блин, я даже сплю отлично, что вообще мистика для девятого месяца. Даже муж в шоке», — написала знаменитая мама.

Instagram @samoylovaoxana

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида знаменитости и пожелали ей легких родов. Оксана Самойлова и Джиган ожидают четвертого ребенка, пол которого тщательно скрывают. Пара уже воспитывает троих дочерей: Ариелу, Лею и Майю.

«Мои поздравления!!!»;

«Красотка нереальная. Легких Вам родов, и с нетерпением ждем пол ребенка»;

«Супер-Мама. Вы красотка»;

«Какая же вы красивая. Пусть и дальше все будет легко», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Самойлова готовится к родам в Майами.

Читайте также

Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.86
0.39 68.62
0.41
Гороскоп на 22 января: Луна в Козероге побуждает заглянуть внутрь себя

Последние новости

8:50
«Научили на свою голову»: Стриженова показала, как внук будит всю семью
8:41
Истребитель Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
8:32
«Отфотошопилась»: Ольгу Орлову упрекнули за ретушь на снимке в купальнике
8:23
Эвакуацией с мест ДТП займутся вертолеты
8:14
«Пощечина силиконовым девицам»: Певица Слава спела без макияжа
8:05
Годовалого ребенка спасли из захламленной квартиры на Сахалине

Сейчас читают

«Премьер-министр Польши убил в себе человека»: Захарова прокомментировала заявление Моравецкого
Гороскоп на 22 января: Луна в Козероге побуждает заглянуть внутрь себя
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]