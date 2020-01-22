«Скачу, как лошадка по лугам»: Самойлова похвасталась легкой беременностью

Супруга рэпера Джигана 31-летняя Оксана Самойлова рассказала подписчикам, как она чувствует себя на последнем месяце беременности. По словам модели, ее не мучают привычные для этого времени симптомы, чем удивляет не только себя, но и мужа.

В кадре мама троих детей позирует в черном бикини, на фоне моря. По фигуре модели и бизнесвумен и не скажешь, что в скором времени она родит. Снимок жена музыканта опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Моя самая легкая беременность. Даже на последнем месяце я скачу, как лошадка по лугам. Мне не тяжело, у меня не болит спина, практически не мучает изжога, блин, я даже сплю отлично, что вообще мистика для девятого месяца. Даже муж в шоке», — написала знаменитая мама.

Instagram @samoylovaoxana

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида знаменитости и пожелали ей легких родов. Оксана Самойлова и Джиган ожидают четвертого ребенка, пол которого тщательно скрывают. Пара уже воспитывает троих дочерей: Ариелу, Лею и Майю.

«Мои поздравления!!!»;

«Красотка нереальная. Легких Вам родов, и с нетерпением ждем пол ребенка»;

«Супер-Мама. Вы красотка»;

«Какая же вы красивая. Пусть и дальше все будет легко», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Самойлова готовится к родам в Майами.