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Священники читают молитвы за усопшего Всеволода Чаплина

, 19:19 | Нюра Незванова Эксклюзив 31

Прихожане остаются у храма в Москве, где скончался протоиерей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ltd Foma; 5-tv.ru

Священники молятся за усопшего Всеволода Чаплина, а прихожане не покидают храм святого Феодора Студита у Никитских ворот, где несколько часов назад скончался протоиерей Всеволод Чаплин. Он являлся настоятелем этой церкви.

Протоиерей стало плохо после того, как он вышел на улицу после службы. По словам очевидцев, Чаплин потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь, но несмотря на усилия медиков — они пытались реанимировать священника порядка 40 минут — он скончался.

Друзья и близкие протоиерей говорят, что Чаплин не жаловался на плохое самочувствие. По предварительной версии, причиной смерти священника мог стать оторвавшийся тромб.

Он умер на 52-м году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Всеволод Чаплин ушел из жизни на 52-м году жизни.

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