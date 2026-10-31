От тюрьмы уберегла, а спасибо не дождалась: Борисова пожалела дочь после скандала

Дана Борисова забрала заявление о краже на свою дочь из-за жалости к ней

Телеведущая Дана Борисова забрала заявление о краже 120 тысяч рублей на свою 19-летнюю дочь Полину из-за жалости к ней. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Пришлось забрать заявление, потому что она все же моя дочка, хотя я очень хотела, чтобы она получила наказание», — призналась Борисова.

По словам телеведущей, из пропавших денег ей вернули только 30 тысяч рублей. И то эту сумму перевел отец Полины, с которым удалось договориться.

Борисова отметила, что дочь сама не пыталась исправить ситуацию и даже не поблагодарила мать.

«В очередной раз папа решил ее проблему. Полина сама не приложила никаких усилий», — отметила телеведущая.

Сейчас Полина живет отдельно от матери уже около трех недель. По словам Даны, дочка сняла квартиру на два месяца, а до этого некоторое время оставалась у бабушки.

«Удачи ей в самостоятельной жизни. А я надеюсь все-таки от нее немного отдохнуть», — сказала она.

Также Борисова прокомментировала прежние обвинения дочери в жестоком обращении. Она считает, что Полина могла использовать семейную историю для заработка на телевизионных ток-шоу.

«Полина поняла, что это прекрасный заработок — ходить по шоу, получать большие деньги», — подчеркнула Борисова.

Сама ведущая рассказала, что тяжело переживала происходящее и ей было стыдно за дочь перед соседями.

О пропаже 120 тысяч рублей Борисова сообщила после очередной ссоры с дочерью. По словам телеведущей, Полина ушла из дома, забрав деньги из комода. Девушка обвинения отрицала и называла происходящее спектаклем.

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