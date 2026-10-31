Экипаж применил авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА и позиции ВСУ
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу, пункту временной дислокации подразделений ВСУ и пункту управления БпЛА в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщило Минобороны России.
Удар был нанесен по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения боевой задачи экипаж получил подтверждение от разведки об уничтожении заданных целей.
Затем самолет благополучно вернулся на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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