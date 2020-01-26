Почти две тысячи порций «блокадного хлеба» выпекли в Хабаровске в рамках акции

Мероприятия в рамках акции «Блокадный хлеб», приуроченной к 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, проходят по всей России. 26 января героев, отдавших жизнь за спасение Ленинграда, вспоминают в Хабаровске.

В торговых центрах города волонтеры раздают горожанам кусочки специально испеченного хлеба. Причем одна порция составляет ровно 125 граммов, то есть блокадную норму. Сотрудники Росгвардии и студенты Хабаровского колледжа отраслевых технологий испекли почти две тысячи таких порций совершенно бесплатно. К акции также подключились пекарни, школьные столовые.

Как пояснила организатор акции, волонтер «Поискового движения России» Татьяна Васильченко, Хабаровск стал одним из первых городов, где в 2017 году решили проводить акцию «Блокадный хлеб». Вскоре к памятным мероприятиям присоединились и другие регионы.

«Акция является общероссийской. В эти дни: с 25 по 27 января она проводится во всех субъектах РФ. В Хабаровском крае все муниципальные образования подключились к этой акции», — рассказала доброволец.

Она добавила, что рецептура испеченного хлеба, была максимально приближена к той, что использовалась при блокаде. Впрочем, от некоторых ингредиентов все-таки пришлось отказаться, поскольку они могли нанести вред здоровью.

«Здесь 50% муки и 50% примесей. В примеси входят жмых, кукурузная мука и различные крупы. Мы не можем говорить, что этот хлеб на 100% полностью такой же, как блокадный. К сожалению, в блокадном хлебе были такие элементы, которые могли бы навредить современному организму: опилки, возможно, хвоя. Мы сделали хлеб таким, чтобы его можно было и попробовать, и показать как образец », — отметила Татьяна Васильченко.

Мероприятия в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» проходят с 25 по 27 января по всей России. Старт акции был дан в Санкт-Петербурге. Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине со дня снятия блокады, также прошли в Москве. К акции присоединятся Симферополь, Краснодар. Красноярск, Нижний Новгород, Тверь и другие города России.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 2020-й объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Блокадный хлеб» стала первым мероприятием в рамках Года памяти и славы. Всего в течение 2020-го пройдет более 180 подобных мероприятий.