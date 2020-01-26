Полиция Свердловской области проверяет сведения о постиранном в машинке младенце

Полиция Свердловской области проверяет сведения о гибели новорожденного младенца в городе Талице. Как сообщает E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ребенок погиб после того, как мать якобы постирала его в стиральной машинке. В то же время сама женщина утверждает, что малыш родился мертвым. Точную причину его смерти позволит установить экспертиза.

По словам соседей, у женщины начались преждевременные роды ночью, когда муж и трое старших детей спали. Якобы после появления младенца на свет мать закрыла его в стиральной машине, и он погиб. Утром, когда муж подозреваемой проснулся, он увидел супругу в крови и вызвал полицию.

В беседе с правоохранительными органами она заявила, что ребенок родился мертвым, однако соседи утверждают, что он родился живым. По факту произошедшего проводится проверка. Официальных комментариев от МВД и Следственного комитета пока не поступало.

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