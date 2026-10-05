Так и не очнулась: женщина родила в коме и умерла спустя 14 лет

PEOPLE: женщина родила в коме сына и умерла спустя 14 лет

Жительница Техаса Хизер Браун скончалась 18 сентября — спустя 14 лет после того, как впала в кому во время беременности и родила сына. О ее смерти муж Шон Браун написал в соцсетях, сообщило PEOPLE.

В 2012 году у Хизер из-за аневризмы начались судороги, после которых она оказалась в коме. На 34-й неделе беременности врачи провели экстренное кесарево сечение. Джон, первый ребенок супругов, появился на свет 15 сентября 2012 года.

Шон в это время находился в Афганистане. Узнав о состоянии жены, он вернулся домой. Чтобы мужчина быстрее добрался до больницы, для него организовали полицейское сопровождение.

В 2013 году Хизер вернулась домой. Из комы она так и не вышла. Ее муж на протяжении многих лет публиковал новости о состоянии супруги и жизни семьи.

«Мы засиживались допоздна за разговорами, и примерно через месяц стали жить вместе. В следующем году мы поженились. Думаю, она была готова терпеть меня до конца своих дней», — рассказывал он.

В октябре 2023 года Шон разместил фотографию Джона у постели матери. Мальчик читал ей книги. Тогда мужчина писал, что жизненные показатели Хизер стабильны, а инфекций и других проблем нет. Сейчас их сын учится в седьмом классе.

После публикации сообщения о смерти женщины пользователи оставили более 14 000 комментариев. Панихида состоится 10 октября в 14:00 в миссионерской баптистской церкви Грегтона в Лонгвью, штат Техас.

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