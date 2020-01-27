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  4. Брошенных в «Шереметьево» детей привезут в Хабаровск

Брошенных в «Шереметьево» детей привезут в Хабаровск

, 4:02 | Валентин Черников 23

Власти решают вопрос о транспортировке в родной край мальчиков, которых отец оставил в московском аэропорту.

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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru

Власти решают вопрос о перевозке на родину, в Хабаровский край, двух мальчиков семи и пяти лет, брошенных отцом в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на краевого уполномоченного по правам ребенка Валерию Трегубенко.

«Мы держим постоянную связь с московскими коллегами. Сейчас решаем вопрос с доставкой детей в Хабаровск», — цитирует агентство слова детского омбудсмена.

Как отмечает Трегубенко, детей сначала поместят социальное учреждение до установления их ближайших родственников. Поиски родителей малышей уже ведут стражи порядка.

Отцом ребят полиция назвала 41-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре Виктора Гаврилова. Мужчина оставил ребят в «Шереметьево» с полным пакетом документов и запиской. В ней он указал, что не может обеспечивать наследников, поэтому вынужден их бросить. В беседе с правоохранителями ребята рассказали, что папа поступает с ними подобным образом не впервые.

Ранее 5-tv.ru писал, что брошенных отцом мальчиков вывезли из аэропорта.

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